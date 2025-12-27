Internet Computer: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Frühe Investition

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Internet Computer verlieren können.

Internet Computer wurde am 26.12.2024 zu einem Wert von 10,28 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 97,30 Internet Computer im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 26.12.2025 auf 2,986 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 290,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70,95 Prozent verringert.

Am 18.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,803 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.01.2025 bei 12,32 USD.

Redaktion finanzen.net