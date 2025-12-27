DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,91 -6,0%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.229 +0,1%Euro1,1776 ±0,0%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Mehrere Top-Personen gehen - Was bedeutet das für die Zukunft der Berkshire Hathaway-Aktie? Mehrere Top-Personen gehen - Was bedeutet das für die Zukunft der Berkshire Hathaway-Aktie?
D-Wave Quantum-Aktie: Volatilität nach den Feiertagen - Insider-Verkäufe und Event-Fahrplan im Fokus D-Wave Quantum-Aktie: Volatilität nach den Feiertagen - Insider-Verkäufe und Event-Fahrplan im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Frühe Investition

Internet Computer: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

27.12.25 11:03 Uhr
Internet Computer: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Internet Computer verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
3,0061 USD 0,0201 USD 0,67%
Charts|News

Internet Computer wurde am 26.12.2024 zu einem Wert von 10,28 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 97,30 Internet Computer im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 26.12.2025 auf 2,986 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 290,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70,95 Prozent verringert.

Am 18.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,803 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.01.2025 bei 12,32 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com