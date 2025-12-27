DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,91 -5,9%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.229 +0,1%Euro1,1776 ±0,0%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Lohnende VET-Anlage?

Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

27.12.25 11:03 Uhr
Vor Jahren in VeChain eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0106 USD 0,0000 USD 0,05%
VeChain notierte am 26.12.2024 bei 0,046605 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 214.570,45 VET im Portfolio. Mit dem VET-USD-Kurs vom 26.12.2025 gerechnet (0,010546 USD), wäre das Investment nun 2.262,86 USD wert. Damit wäre das Investment 77,37 Prozent weniger wert.

Bei 0,009798 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,056190 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com