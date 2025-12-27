Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
27.12.25 11:03 Uhr
Vor Jahren in VeChain eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
VeChain notierte am 26.12.2024 bei 0,046605 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 214.570,45 VET im Portfolio. Mit dem VET-USD-Kurs vom 26.12.2025 gerechnet (0,010546 USD), wäre das Investment nun 2.262,86 USD wert. Damit wäre das Investment 77,37 Prozent weniger wert.
Bei 0,009798 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,056190 USD.
