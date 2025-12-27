Schockierende Shiba Inu Prognose - Deshalb warnt Gemini

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt befindet sich zum Jahresende 2025 in einer kritischen Phase, in der vor allem etablierte Memecoins zunehmend unter Rechtfertigungsdruck geraten. Während Shiba Inu einst als Inbegriff für astronomische Renditen galt und eine treue Anhängerschaft um sich scharen konnte, mehren sich nun die Anzeichen für eine tiefe strukturelle Krise. Investoren, die auf eine Wiederholung der historischen Rallyes hoffen, sehen sich mit einer veränderten Marktdynamik konfrontiert, in der purer Hype allein nicht mehr ausreicht, um die massiven Marktkapitalisierungen zu rechtfertigen.

Inmitten dieser Unsicherheit sorgt eine aktuelle Analyse der Google-KI Gemini für Aufsehen, da sie eine deutliche Warnung vor einem weiteren Engagement in Shiba Inu ausspricht.

Shiba Inu bleibt angeschlagen: Davor warnt Gemini

Die Prognose von Gemini zeichnet ein düsteres Bild für Shiba Inu und identifiziert mehrere Faktoren, die eine Gefahr für den Kurs darstellen. Ein zentrales Problem ist der massive Verlust an Aufmerksamkeit und Liquidität, da sich das Interesse der spekulativen Anleger zunehmend von klassischen Memeoins hin zu neuen Narrativen wie Prediction Markets oder KI-basierten Protokollen verschiebt. Gemini stellt fest, dass die On-Chain-Aktivität im Shiba-Inu-Ökosystem trotz technischer Upgrades wie Shibarium deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt, was auf eine nachlassende Relevanz hindeutet.

Zudem lastet das gigantische Angebot von hunderten Billionen Token schwer auf dem Preisgefüge, da selbst aggressive Burn-Mechanismen bisher nicht ausreichen, um eine echte Verknappung herbeizuführen, die den Kurs nachhaltig treiben könnte. Die KI warnt davor, dass Shiba Inu in einer Seitwärtsbewegung gefangen bleibt oder bei einem breiteren Marktrückgang sogar wichtige Unterstützungszonen verlieren könnte, was eine Verkaufswelle auslösen würde. Ohne frische Impulse und eine massive Zunahme der tatsächlichen Nutzung droht der Coin laut Gemini zu einem Relikt vergangener Bullenmärkte zu werden.

Ist Maxi Doge besser als Shiba Inu?

Angesichts dieser ernüchternden Aussichten für den ehemaligen Top-Performer suchen viele Anleger nach dynamischeren Projekten, die sich noch in einer frühen Wachstumsphase befinden und ein deutlich attraktiveres Chance-Risiko-Profil bieten. Hier rückt Maxi Doge als vielversprechende Alternative in den Fokus, da das Projekt genau dort ansetzt, wo Shiba Inu derzeit stagniert.

Maxi Doge könnte die bessere Wahl sein, weil es als neuer Akteur im Bereich der Memecoins eine wesentlich geringere Marktkapitalisierung aufweist und damit ein weitaus höheres Potenzial für exponentielle Kurssprünge besitzt. Während bei Shiba Inu Milliardenbeträge an neuem Kapital fließen müssten, um den Preis auch nur zu verdoppeln, genügen bei Maxi Doge bereits vergleichsweise kleine Investitionsvolumina für signifikante Kursbewegungen.

Direkt zum Maxi Doge Presale

Das Projekt setzt auf eine Kombination aus modernem Branding, das Fitness-Kult und Meme-Power verbindet, und einer hochmotivierten Community, die sich im laufenden Presale bereits als äußerst aktiv erwiesen hat. Im Gegensatz zu den gesättigten Strukturen älterer Coins bietet Maxi Doge frühen Investoren die Möglichkeit, von Anfang an bei einem viralen Narrativ dabei zu sein, das gezielt auf die Mechanismen der sozialen Medien optimiert wurde. Durch transparente Tokenomics und eine klare Roadmap, die auf virale Reichweite und Community-Belohnungen abzielt, schafft Maxi Doge eine Dynamik, die Shiba Inu im aktuellen Marktumfeld verloren gegangen ist.

In einer Zeit, in der Anleger nach dem nächsten großen Ding suchen, positioniert sich Maxi Doge als der frische Herausforderer, der die Trägheit der etablierten Größen nutzt, um sich als neue Kraft im Meme-Sektor zu etablieren und Investoren die Chance auf Renditen bietet, die bei den alten Giganten schlichtweg nicht mehr realistisch sind.

Direkt zum Maxi Doge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.