DAX23.434 -1,0%ESt505.425 -0,7%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.316 -1,3%Euro1,1707 -0,3%Öl68,85 -0,3%Gold3.744 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tefer erwartet -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Merck-Aktie rutscht ab: Kai Beckmann wird ab Mai 2026 CEO Merck-Aktie rutscht ab: Kai Beckmann wird ab Mai 2026 CEO
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Kurskorrektur

D-Wave Quantum-Aktie auf Verkaufszetteln: Was drückt auf den Quantencomputing-Spezialisten?

25.09.25 14:39 Uhr
NYSE-Aktie D-Wave Quantum tiefrot: Das belastet den Quantencomputing-Spezialisten | finanzen.net

D-Wave Quantum treibt weiterhin Innovationen im Quantencomputing voran, im heutigen Geschäft geht es für die Aktie allerdings klar nach unten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
22,10 EUR -1,25 EUR -5,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Technologische Innovationen stärken langfristiges Potenzial
• Strategische Partnerschaften in Industrie, Logistik und Forschung erweitern Einsatzmöglichkeiten
• Anleger realisieren Gewinne bei D-Wave Quantum

Wer­bung

Technologische Innovationen

D-Wave Quantum hatte Mitte des Jahres seine neueste Generation von Quantencomputern vorgestellt, die speziell für industrielle Optimierungsaufgaben entwickelt wurden. Die Systeme bieten mehr Qubits und längere Kohärenzzeiten, wodurch Rechenleistung und Präzision steigen. Seitdem hat der Quantencomputing-Spezialist aber weitere Fortschritte erzielt und legt den Fokus weiterhin auf technologische Innovationen.

Partnerschaften und industrielle Anwendungen

Das Unternehmen hat darüber hinaus Kooperationen mit führenden Firmen und Forschungseinrichtungen geschlossen, um Quantenlösungen praktisch umzusetzen. Branchen wie Logistik, Finanzdienstleistungen und Materialforschung profitieren direkt von den erweiterten Fähigkeiten der Plattformen.

Das macht die D-Wave Quantum-Aktie

Der Hype rund um Quantencomputing spiegelt sich auch in der Performance der D-Wave Quantum-Aktie wider. Seit Jahresauftakt beträgt der Zuwachs 230 Prozent, auf Drei-Monatssicht ist es immerhin um rund 97 Prozent nach oben gegangen. Am heutigen Donnerstag zeichnen sich vorbörslich an der NYSE allerdings klare Verluste ab: So verliert das Papier zeitweise 6,82 Prozent auf 25,83 US-Dollar.

Wer­bung

Der kurzfristige Kursrückgang spiegelt Analysten zufolge jedoch lediglich Gewinnmitnahmen wider, nicht die fundamentale Entwicklung des Unternehmens.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung