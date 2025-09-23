Trendwende?

Die NEL ASA-Aktie durchlebte eine beispiellose Krise. Doch nun könnte der Abschwung zu einem Ende kommen.

• Trendwende bei Wasserstoff?

• NEL ASA legt zu

• US- Zinssenkung beflügelt

Die NEL ASA-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund ein Fünftel und auf 12-Monatssicht sogar über die Hälfte ihres Werts verloren. Doch zuletzt waren Erholungstendenzen zu sehen. So ging es auf Wochensicht um 2,3 Prozent aufwärts. Im heutigen Donnerstagshandel geben die Anteilsscheine zeitweise jedoch um 0,37 Prozent auf 2,172 Norwegische Kronen ab.

Lichtblick für NEL ASA

Wie Finanztrends berichtet, hat sich die Stimmung im Wasserstoffsektor jüngst etwas verbessert. Zurückzuführen sei dies im Wesentlichen auf neue Fantasien in Zusammenhang mit Chancen im KI-Sektor. Dadurch konnte auch NEL ASA etwas mit in die Höhe gezogen werden.

Positiv hätte sich auch die Leitzinssenkung in den USA ausgewirkt. Wie bereits im Vorfeld erwartet, hat die Fed Mitte September die erste Leitzinssenkung in diesem Jahr vorgenommen. Weil die US-Arbeitsmarktdaten zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren, haben die Währungshüter, deren Mandat es ist neben Preisstabilität auch für maximale Beschäftigung zu sorgen, den Zinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent herabgesetzt. Darüber hinaus gehen Marktteilnehmer überwiegend von zwei weitere Senkungen für dieses Jahr aus.

