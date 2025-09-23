DAX23.392 -1,2%ESt505.417 -0,9%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.938 -1,7%Euro1,1742 ±0,0%Öl69,07 ±0,0%Gold3.753 +0,5%
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Trendwende?

NEL ASA-Aktie im Fokus: Stimmungsumschwung im Wasserstoffsektor

25.09.25 13:16 Uhr
NEL ASA-Aktie im Blick: Leitzinssenkung sogt für gute Stimmung in der Wasserstoffbranche | finanzen.net

Die NEL ASA-Aktie durchlebte eine beispiellose Krise. Doch nun könnte der Abschwung zu einem Ende kommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,18 EUR -0,00 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Trendwende bei Wasserstoff?
• NEL ASA legt zu
• US-Zinssenkung beflügelt

Die NEL ASA-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund ein Fünftel und auf 12-Monatssicht sogar über die Hälfte ihres Werts verloren. Doch zuletzt waren Erholungstendenzen zu sehen. So ging es auf Wochensicht um 2,3 Prozent aufwärts. Im heutigen Donnerstagshandel geben die Anteilsscheine zeitweise jedoch um 0,37 Prozent auf 2,172 Norwegische Kronen ab.

Lichtblick für NEL ASA

Wie Finanztrends berichtet, hat sich die Stimmung im Wasserstoffsektor jüngst etwas verbessert. Zurückzuführen sei dies im Wesentlichen auf neue Fantasien in Zusammenhang mit Chancen im KI-Sektor. Dadurch konnte auch NEL ASA etwas mit in die Höhe gezogen werden.

Positiv hätte sich auch die Leitzinssenkung in den USA ausgewirkt. Wie bereits im Vorfeld erwartet, hat die Fed Mitte September die erste Leitzinssenkung in diesem Jahr vorgenommen. Weil die US-Arbeitsmarktdaten zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren, haben die Währungshüter, deren Mandat es ist neben Preisstabilität auch für maximale Beschäftigung zu sorgen, den Zinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent herabgesetzt. Darüber hinaus gehen Marktteilnehmer überwiegend von zwei weitere Senkungen für dieses Jahr aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen
Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
06.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
06.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen