Heute im Fokus
DAX vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent -- Trump empfängt Erdogan - heikle Themen im Fokus
Top News
10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse
KWS SAAT-Aktie: Wachstum soll wieder beschleunigt werden
10 vor 9

10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse

25.09.25 08:00 Uhr
10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.666,8 PKT 55,5 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.518,7 PKT 359,5 PKT 1,37%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
45.729,5 PKT 99,2 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.853,6 PKT 31,8 PKT 0,83%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas höher erwartet

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Vor Veröffentlichung der PCE-DAten am Freitag ist mit wenig Bewegung zu rechnen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost setzen ihre positive Entwicklung am Donnerstag nur teilweise fort. In Tokio geht es für den Nikkei 225 zeitweise 0,23 Prozent auf 45.748,31 Punkte nach oben. Auf dem chinesischen Festland rutscht der Shanghai Composite unterdessen leicht ins Minus, zuletzt ging es um 0,17 Prozent auf 3.847,36 Punkte abwärts. In Hongkong verzeichnet daneben der Hang Seng ebenfalls leichte Verluste und verliert zeitweise 0,18 Prozent auf 26.482,51 Indexpunkte.

3. EU-Automarkt mit Plus im August

Der EU-Automarkt hat sich im August etwas verbessert und liegt nach den ersten acht Monaten fast auf Vorjahresniveau. Zur Nachricht

4. US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

Die USA haben die Senkung der Autozölle für Importe aus Europa auf 15 Prozent festgeschrieben. Zur Nachricht

5. KWS SAAT-Aktie: Wachstum soll wieder beschleunigt werden

Der Saatguthersteller KWS SAAT will sein Wachstum in den kommenden Jahren beschleunigen. Zur Nachricht

6. Fundstrats Tom Lee prognostiziert Superzyklus - Bitcoin mit Potenzial

Bullishe Stimmung am Kryptomarkt: Fundstrat-Analyst Tom Lee erwartet schon im Q4 den nächsten Rally-Schub. Zur Nachricht

7. Analyst lobt Elon Musk als "Kriegszeiten"-CEO im KI-Wettrüsten

Wedbush-Analyst Ives sieht Elon Musk als "Kriegszeiten"-CEO: Mit seiner KI-Strategie und Robotaxis treibe er Teslas Zukunft und sei "das wichtigste Kapital des Unternehmens". Zur Nachricht

8. Trump empfängt Erdogan - heikle Themen im Fokus

"Freund", "geschätzter Kollege" - mit warmen Worten umschmeicheln sich US-Präsident Donald Trump und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Vorfeld ihres Gesprächs in Washington. Zur Nachricht

9. Ölpreise moderat tiefer

Die Ölpreise geben am Donnerstagmorgen leicht nach: Brent wird bei 69,01 US-Dollar je Barrell gehandelt, für WTI geht es auf 64,61 US-Dollar je Barrell nach unten.

10. Euro zum Dollar wenig bewegt

Der Euro zeigt sich am Morgen zum Dollar kaum verändert, zuletzt wurde EUR/USD bei 1,1746 festgestellt.

Bildquellen: MichaelJayBerlin / Shutterstock.com

