DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,18 -2,8%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.133 -1,5%Euro1,1741 ±0,0%Öl69,04 ±-0,0%Gold3.747 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent -- Trump empfängt Erdogan - heikle Themen im Fokus
Top News
10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse 10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse
KWS SAAT-Aktie: Wachstum soll wieder beschleunigt werden KWS SAAT-Aktie: Wachstum soll wieder beschleunigt werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Heute im Fokus

DAX vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent -- Trump empfängt Erdogan - heikle Themen im Fokus

aktualisiert 25.09.25 08:07 Uhr

Analyst lobt Elon Musk als "Kriegszeiten"-CEO im KI-Wettrüsten. Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt. EU-Automarkt fast auf Vorjahresniveau nach Plus im August. KWS SAAT will Wachstum beschleunigen. GfK: Einkommenserwartungen stützen Konsumklima - Anschaffungsneigung sinkt.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Donnerstagshandel mit leichten Gewinnen begrüßen.

Der DAX hatte bereits den Handel zur Wochenmitte 0,23 Prozent fester bei 23.666,81 Punkten beendet.
Auch der TecDAX schloss höher bei 3.656,65 Zählern (+0,36 Prozent).

Wie schon am Vortag würde sich der DAX am Donnerstag seiner 21-Tage-Linie nähern. Diese kurzfristig relevante Indikatorlinie verläuft derzeit bei 23.695 Punkten.

Ein solider Start fußt am Donnerstag nicht auf den US-Vorgaben, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank.

Anleger richten ihren Blick auf anstehende Konjunkturdaten: Am Freitag rückt der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den Fokus - das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve. Notenbankchef Jerome Powell zeigte sich zuletzt zurückhaltend und vermied klare Aussagen zu Zinssenkungen im Oktober. Er warnte, dass eine zu schnelle Lockerung die Inflationskontrolle gefährden könnte, während eine zu lange restriktive Haltung den Arbeitsmarkt schwächen würde.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Rheinmetall-Aktie auf Rekordkurs: Ukraine-Krieg und Trump-Wende befeuern auch HENSOLDT & RENK
Rheinmetall & Co.D-Wave QuantumAlibabaMicronBYDRheinmetalluniQure

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

24.09.25DAX schließt fester-- US-Börsen letzlich tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, DroneShield, BYD im Fokus
23.09.25KI-Fantasie: Dow schließt leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
22.09.25DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
19.09.25US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
18.09.25Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen letztlich höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten