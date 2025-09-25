DAX vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent -- Trump empfängt Erdogan - heikle Themen im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Donnerstagshandel mit leichten Gewinnen begrüßen. Der DAX hatte bereits den Handel zur Wochenmitte 0,23 Prozent fester bei 23.666,81 Punkten beendet.

Auch der TecDAX schloss höher bei 3.656,65 Zählern (+0,36 Prozent). Wie schon am Vortag würde sich der DAX am Donnerstag seiner 21-Tage-Linie nähern. Diese kurzfristig relevante Indikatorlinie verläuft derzeit bei 23.695 Punkten. Ein solider Start fußt am Donnerstag nicht auf den US-Vorgaben, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Anleger richten ihren Blick auf anstehende Konjunkturdaten: Am Freitag rückt der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den Fokus - das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve. Notenbankchef Jerome Powell zeigte sich zuletzt zurückhaltend und vermied klare Aussagen zu Zinssenkungen im Oktober. Er warnte, dass eine zu schnelle Lockerung die Inflationskontrolle gefährden könnte, während eine zu lange restriktive Haltung den Arbeitsmarkt schwächen würde. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften sich auch am Donnerstag in Zurückhaltung üben. Der EURO STOXX 50 hatte sich zur Wochenmitte mit einem marginalen Minus von 0,05 Prozent bei 5.469,65 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Die europäischen Börsen dürften am Donnerstag kaum verändert eröffnen. Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Freitag rechnen Marktbeobachter mit einem verhaltenen Handelsverlauf. In den USA wächst zugleich die Wahrscheinlichkeit eines Regierungs-Shutdowns ab dem 1. Oktober, da der aktuelle Haushalt ausläuft. Ein vom Repräsentantenhaus mit knapper republikanischer Mehrheit verabschiedeter Übergangshaushalt bis zum 21. November scheiterte im Senat an der nötigen 60-Stimmen-Hürde. Nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, ist eine fristgerechte Einigung derzeit unwahrscheinlich. Ein kurzer Shutdown hätte erfahrungsgemäß nur begrenzte wirtschaftliche Folgen, die in den Wochen nach einer Einigung meist aufgeholt werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen notierten am Mittwoch letztlich in Rot. Der Dow Jones startete knapp im Plus und drehte dann in die Verlustzone. Er beendete den Handel 0,37 Prozent schwächer bei 46.121,28 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete stärker, fiel dann jedoch leicht ins Minus. Sein Schlussstand: 22.497,86 Punkte (-0,33 Prozent). Powell hatte am Vortag in einem Ausblick zur wirtschaftlichen Entwicklung betont, dass es angesichts der Spannungen zwischen anhaltenden Inflationsrisiken und einem sich abkühlenden Arbeitsmarkt keinen risikofreien Kurs für die Geldpolitik gebe. Zudem verwies er auf eine "recht hohe Bewertung" der Aktienmärkte. Diese Aussagen sorgten bei den Anlegern für Aufmerksamkeit und führten laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets, dazu, dass sie etwas vorsichtiger agierten. Die anschließenden Gewinnmitnahmen könnten laut Molnar auch mit der drohenden Haushaltssperre in den USA zusammenhängen, die in der kommenden Woche erneut zum Thema werden dürfte. Trotz der leicht gedämpften Stimmung an der Wall Street sei ein Fortsetzen der Kursrally nicht ausgeschlossen - unter anderem mit Blick auf den sogenannten Fear-and-Greed-Index des Nachrichtensenders CNN, der sich weiterhin im leicht "gierigen" Bereich befinde. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



