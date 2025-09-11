DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.907 -0,5%Nas22.329 -0,8%Bitcoin93.537 -3,1%Euro1,1654 -0,7%Öl69,41 +0,5%Gold3.744 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Frisches Geld

Aroundtown-Aktie tiefer: Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro

25.09.25 20:17 Uhr
Schulden-Tuning: Aroundtown greift sich 850 Millionen am Kapitalmarkt - Aktie tiefer | finanzen.net

Aroundtown hat sich am Anleihemarkt frisches Geld besorgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
3,15 EUR -0,03 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Immobilienkonzern mitteilte, hat er eine Anleihe über 850 Millionen Euro mit Fälligkeit im Januar 2031 und mit einem Kupon von 3,25 Prozent platziert. Gleichzeitig unterbreitete Aroundtown Rückkaufangebote für bestimmte Anleihen im Nominalwert von 1,6 Milliarden Euro mit höheren Kupons. Die Fremdkapitalkosten würden damit reduziert, so Aroundtown.

Wer­bung

Die Aroundtown-Aktie verliert auf Tradegate rund ein Prozent.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aroundtown SA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aroundtown SA

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
09.09.2025Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2025Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
27.08.2025Aroundtown SA AddBaader Bank
13.08.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
26.06.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
28.05.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2025Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
27.08.2025Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
28.05.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
26.03.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
10.02.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen