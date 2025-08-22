DAX23.641 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,65 +2,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.290 +1,6%Euro1,1746 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.765 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Amazon 906866 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Stellantis-Aktie verliert: Werke werden vorübergehend geschlossen Stellantis-Aktie verliert: Werke werden vorübergehend geschlossen
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX pendelt zur Wochenmitte in enger Range um die Nulllinie Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX pendelt zur Wochenmitte in enger Range um die Nulllinie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Erholungsversuch

Amadeus Fire-Aktie gefragt - Erholung vom Tief seit 2014 nach Zukauf

24.09.25 14:10 Uhr
Amadeus Fire: Aktien-Rallye nach Zukauf! | finanzen.net

Der Kauf der E-Learning-Plattform Masterplan kommt am Mittwoch bei den Anlegern von Amadeus Fire gut an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus Fire AG
50,90 EUR -0,70 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Titel des Personaldienstleisters starteten einen Erholungsversuch. Die Amadeus Fire-Aktien legten via XETRA zeitweise um 3,54 Prozent zu auf 52,60 Euro und gehörten zu den besten Werten im SDAX. Am Vortag war der Kurs mit 50,20 Euro noch auf das niedrigste Niveau seit 2014 gerutscht. Trotz der Erholung stehen sie im laufenden Jahr noch mit mehr als 30 Prozent im Minus.

Wer­bung

Mit dem Zukauf will das Unternehmen seine Position im dynamisch wachsenden Markt für digitale Weiterbildung stärken, der durch die Künstliche Intelligenz (KI) vor einem Paradigmenwechsel stehe. Analyst Marc-René Tonn von Warburg Research verbindet mit dem Deal zusätzliche Wachstumsperspektiven. Die Übernahme ergänze die bestehenden Schulungsangebote und biete erhebliches Synergiepotenzial, etwa durch die gemeinsame Nutzung der Vertriebsnetze. Insbesondere denkt der Experte dabei an den Geschäftskundenbereich und die Steuer-Fachschule Dr. Endriss./tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amadeus Fire

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amadeus Fire

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Amadeus Fire AG

Nachrichten zu Amadeus Fire AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amadeus Fire AG

DatumRatingAnalyst
10:31Amadeus Fire BuyWarburg Research
24.07.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
26.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
17.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
07.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10:31Amadeus Fire BuyWarburg Research
24.07.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
26.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
17.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
07.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.12.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
20.10.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
21.07.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
21.04.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
16.02.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amadeus Fire AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen