Amadeus Fire Aktie
Marktkap. 275,41 Mio. EURKGV 12,67 Div. Rendite 5,30%
WKN 509310
ISIN DE0005093108
Symbol AFGZF
Amadeus Fire Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Mit Masterplan stärke sich der Personaldienstleister im Bereich Online-Lernen, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch./rob/ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Amadeus Fire AG
Zusammenfassung: Amadeus Fire Buy
|Unternehmen:
Amadeus Fire AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,00 €
|Abst. Kursziel*:
82,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
84,11%
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amadeus Fire AG
|10:31
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|07.05.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|10:31
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|07.05.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|10:31
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|07.05.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|06.12.16
|Amadeus Fire Halten
|Bankhaus Lampe KG
|20.10.16
|Amadeus Fire Halten
|Bankhaus Lampe KG
|21.07.16
|Amadeus Fire Halten
|Bankhaus Lampe KG
|21.04.16
|Amadeus Fire Halten
|Bankhaus Lampe KG
|16.02.16
|Amadeus Fire Halten
|Bankhaus Lampe KG