NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Nokia 870737
Amadeus Fire Aktie

51,60 EUR -0,20 EUR -0,39 %
STU
Marktkap. 286,27 Mio. EUR

KGV 12,67 Div. Rendite 5,30%
WKN 509310

ISIN DE0005093108

Symbol AFGZF

Warburg Research

Amadeus Fire Buy

11:31 Uhr
Amadeus Fire Buy
Amadeus Fire AG
51,60 EUR -0,20 EUR -0,39%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Amadeus Fire nach Zahlen von 95 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Personaldienstleisters habe die schwierigen Rahmenbedingungen widergespiegelt, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Für den Wert sprächen allerdings die Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amadeus Fire Buy

Unternehmen:
Amadeus Fire AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,60 €		 Abst. Kursziel*:
72,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,48%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amadeus Fire AG

11:31 Amadeus Fire Buy Warburg Research
24.09.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
24.07.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
26.06.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
17.06.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Amadeus Fire AG

dpa-afx Schwaches Geschäft Amadeus Fire-Aktie in Rot: Verluste eingefahren - Jahresziel bestätigt Amadeus Fire-Aktie in Rot: Verluste eingefahren - Jahresziel bestätigt
EQS Group EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Otto Kajetan Weixler, Kauf
dpa-afx ROUNDUP 2: Amadeus Fire blickt etwas vorsichtiger auf 2025 - Aktie unter Druck
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Amadeus Fire blickt etwas vorsichtiger auf 2025 - Aktie unter Druck
dpa-afx ROUNDUP: Amadeus Fire blickt etwas vorsichter auf 2025 - Aktie unter Druck
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.266 Punkte
EQS Group EQS-News: Amadeus Fire Group behauptet sich in anspruchsvollem Marktumfeld nach neun Monaten und bestätigt Jahresprognose 2025
finanzen.net XETRA-Handel So bewegt sich der SDAX am Mittag
finanzen.net Freundlicher Handel: Zum Start des Montagshandels Gewinne im SDAX
EQS Group EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Otto Kajetan Weixler, buy
EQS Group EQS-News: Amadeus Fire Group asserts itself in a challenging market environment after nine months and confirms annual outlook for FY 2025
EQS Group EQS-AFR: AMADEUS FIRE AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Amadeus Fire Group acquires e-learning platform Masterplan – Strategic investment in the digital B2B training market
EQS Group EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Otto Kajetan Weixler, buy
EQS Group EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Otto Kajetan Weixler, buy
EQS Group EQS-News: Changes to the Supervisory Board of Amadeus Fire AG
EQS Group EQS-PVR: AMADEUS FIRE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
