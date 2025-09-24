DAX23.416 -1,1%ESt505.423 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.028 -1,6%Euro1,1710 -0,3%Öl68,89 -0,3%Gold3.746 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T SAP 716460 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Amadeus FiRe: Ausbau des E-Learning-Geschäfts Amadeus FiRe: Ausbau des E-Learning-Geschäfts
Pivotal-Point Nachverfolgung Intel: So katapultieren 8,3 Mrd. USD die Aktie des Chip-Dinosauriers nach oben! Pivotal-Point Nachverfolgung Intel: So katapultieren 8,3 Mrd. USD die Aktie des Chip-Dinosauriers nach oben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Kursrücksetzer

DroneShield-Aktie schwächelt: Gewinnmitnahmen nach Kursrally setzen ein

25.09.25 14:15 Uhr
DroneShield-Aktie verliert an Schwung - Rally vorerst gestoppt | finanzen.net

Nach einer rasanten Kursrally musste die DroneShield-Aktie am heutigen Donnerstag Abschläge verbuchen. Anzeichen für eine mögliche kurzfristige Kurskorrektur?

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
2,09 EUR -0,03 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Kursrückgang am Donnerstag trotz zuletzt starker Performance
• Aufnahme in S&P/ASX 200 treibt an
• Gewinnmitnahmen und Marktunsicherheit drücken kurzfristig auf den Kurs

Wer­bung

Vorherige Rally als Fundament

DroneShield profitierte in den letzten Tagen von starkem Momentum und positiven Entwicklungen: Die Aktie zog zur Wochenmitte deutlich um 6,21 Prozent auf 3,76 AUD an, ausgelöst durch Unternehmenspläne zur Ausweitung der Präsenz in den USA. Für viele Investoren war das ein Signal, dass DroneShield zunehmend international agieren will - insbesondere im sensiblen Verteidigungsumfeld. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier um nahezu 380 Prozent verteuert, auf 5-Tages-Basis steht ebenfalls ein Plus von 13,62 Prozent an der Kurstafel.

Aufnahme in S&P/ASX 200 löst Kursfeuerwerk aus

Ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte wurde zudem Anfang der Woche, am 22. September, erreicht: DroneShield stieg in den S&P/ASX 200 Index auf. Diese Aufnahme in den wichtigen australischen Aktienindex zwingt zahlreiche Indexfonds zum Kauf der Aktie, was unmittelbar zu erhöhter Nachfrage und institutioneller Aufmerksamkeit führte. Die Marktreaktion ließ nicht lange auf sich warten - zum Wochenauftakt sprang der Aktienkurs bereits nach oben. Der Index-Aufstieg markiert einen wichtigen Schritt in der Unternehmensreife und öffnet die Tür zu einer breiteren Investorenbasis.

Technik und Gewinnmitnahmen drängen Kurs nach unten

Am heutigen Donnerstag ging die Tendenz nun allerdings klar nach unten: So verloren die Papiere in Sydney schlussendlich 2,39 Prozent auf 3,67 AUD. Der jüngste Rücksetzer könnte wohl für eine klassische Setup-Konsolidierung stehen: Nach starken Kursgewinnen lassen Investoren einige Gewinne realisieren. Zudem wirkt sich die hohe Volatilität des Sektors negativ aus.

Wer­bung

Auch wenn das operative Geschäft gute Impulse geliefert hat - etwa durch steigende Umsätze und einen ersten Nettogewinn laut Berichten - reicht dieser Fortschritt aktuell nicht aus, um den Druck komplett zu kompensieren.

Konsolidierung oder erneuter Ausbruch?

DroneShield steht nun an einer potenziellen Weggabelung: Möglicherweise stabilisiert sich der Kurs nach der Korrektur und setzt mittelfristig erneut zur Rally an. Andererseits könnten weitere Gewinnmitnahmen oder externe Risiken - etwa Gefährdung von Lieferketten, politische Unsicherheiten im Verteidigungssektor - den Rückwärtstrend verstärken.

Für Investoren heißt das: sorgfältige Beobachtung der nächsten Handelstage, klare Stop-Loss-Grenzen und ein wachsamer Blick auf Unternehmensnews und Marktverhalten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung