DAX23.557 -0,2%ESt505.455 -0,3%Top 10 Crypto15,59 +2,2%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.127 +1,4%Euro1,1750 -0,6%Öl68,35 +0,8%Gold3.769 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Stellantis-Aktie verliert: Werke werden vorübergehend geschlossen Stellantis-Aktie verliert: Werke werden vorübergehend geschlossen
SFC Energy: Weiterer Großauftrag stützt die Aktie SFC Energy: Weiterer Großauftrag stützt die Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
US-Offensive

DroneShield-Aktie setzt Rally fort: Präsenz in den USA wird verstärkt

24.09.25 13:48 Uhr
DroneShield-Aktie setzt Anstieg fort - US-Expansion treibt an | finanzen.net

Die DroneShield-Aktie setzte ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage auch am Mittwoch weiter fort. Hintergrund ist eine verstärkte Expansion des Unternehmens in die USA.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
2,15 EUR 0,13 EUR 6,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield baut Forschung und Entwicklung in den USA aus
• Neuer Standort und Verdopplung der Mitarbeiter
• Engere Betreuung von US-Kunden

Wer­bung

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield setzt seine globale Expansion fort und verstärkt seine Präsenz in den USA. Das Unternehmen kündigte kürzlich per Pressemitteilung an, seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den Vereinigten Staaten erheblich auszubauen. Unter anderem werde DroneShield einen zweiten Standort am US-Hauptsitz in Virginia einrichten, um die technologische Innovationskraft zu steigern und die wachsende Nachfrage nach hochentwickelten Counter-UxS-Lösungen weltweit noch besser bedienen zu können. Besondere Schwerpunkte setze DroneShield außerdem in den Bereichen Softwareentwicklung und Stärkung der KI-Kompetenzen. Die Anzahl der Mitarbeiter in der Region werde sich durch die geplanten Maßnahmen insgesamt mehr als verdoppeln, heißt es weiter.

US-Expansion soll Innovationsfähigkeit stärken

Laut DroneShield-CEO Matt McCrann spiele die US-Erweiterung eine entscheidende Rolle, um die Innovationsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen und fortschrittliche Lösungen für die Verteidigungsindustrie bereitzustellen. Auch die Beschleunigung der Produktentwicklungszyklen und die engere Betreuung der Kundenbasis spielten bei der Entscheidung laut Unternehmensangaben eine Rolle. "Wir investieren in die Zukunft der Verteidigung und unsere wachsende Präsenz und unser Einfluss auf dem US-Markt unterstützen diese Bemühungen direkt", sagte CEO McCrann laut Pressemitteilung.

"Wir erweitern nicht nur unsere Geschäftstätigkeit, sondern verstärken auch unser Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Lösungen zur Drohnenabwehr", ergänzte Tom Branstetter, DroneShields Vice President für Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Die Investition ermögliche es DroneShield, den wachsenden Anforderungen der US-Kunden in verschiedenen Sektoren noch besser gerecht zu werden. Zudem sei es für DroneShield so möglich, das US-Verteidigungsministerium bei der schnellen und risikobewussten Beschaffung modernster Lösungen zur Drohnenabwehr zu unterstützen.

Wer­bung

DroneShield setzt auf globale Expansion - DroneShield-Aktie weiter im Rallymodus

Die angekündigte Stärkung der US-Präsenz folgt auf ebenfalls erst kürzlich von DroneShield angekündigte Produktionsausweitungen in Australien sowie die Eröffnung eines neuen Büros in der Europäischen Union und unterstreicht die Bemühungen des Unternehmens, seine internationale Präsenz systematisch auszubauen.

An der Börse in Sydney kommt dies gut an: Nachdem die DroneShield-Aktie bereits am Montag und Dienstag kräftig zugelegt hatte, ging es am Mittwoch um weitere 6,21 Prozent auf 3,76 Australische Dollar nach oben. In den letzten fünf Handelstagen hat der Anteilsschein somit bereits 17,50 Prozent an Wert hinzugewonnen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung