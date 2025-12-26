DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.606 ±-0,0%Bitcoin74.154 +0,2%Euro1,1768 -0,1%Öl61,07 -1,9%Gold4.520 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Chartanalyse: Darauf sollten Anleger achten Chartanalyse: Darauf sollten Anleger achten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance

Anleger in Habachtstellung: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag

26.12.25 17:58 Uhr
Anleger in Habachtstellung: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigt sich aktuell wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cogent Communications Holdings Inc
17,70 EUR -0,80 EUR -4,32%
Charts|News|Analysen
Comtech Telecommunications Corp.
3,24 EUR 0,10 EUR 3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Costco Wholesale Corp.
720,00 EUR -6,00 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
14,68 USD -1,32 USD -8,25%
Charts|News|Analysen
inTest Corp.
5,85 EUR -0,05 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,13 EUR -0,03 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,30 EUR 4,36 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PDF Solutions Inc.
24,40 EUR 0,82 EUR 3,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richardson Electronics Ltd.
8,90 EUR -0,14 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Sangamo Therapeutics Inc
0,32 EUR -0,02 EUR -6,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMC Corp.
294,00 EUR -2,00 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
U.S. Global Investors Inc.
2,00 EUR 0,01 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Upbound Group Inc Registered Shs
15,00 EUR 0,10 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volvo AB (B)
27,01 EUR 0,05 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.611,4 PKT -1,9 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen

Um 17:56 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,00 Prozent auf 23.612,96 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,138 Prozent auf 23.645,91 Punkte an der Kurstafel, nach 23.613,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23.567,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.665,15 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,693 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23.214,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.484,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20.020,36 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 22,47 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 24.019,99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell SMC (+ 7,16 Prozent auf 374,14 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,28 Prozent auf 4,63 USD), Richardson Electronics (+ 2,36 Prozent auf 10,85 USD), PDF Solutions (+ 1,70 Prozent auf 29,23 USD) und US Global Investors (+ 1,66 Prozent auf 2,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-8,00 Prozent auf 14,72 USD), Sangamo Therapeutics (-5,35 Prozent auf 0,42 USD), inTest (-4,93 Prozent auf 7,14 USD), Nissan Motor (-4,60 Prozent auf 2,39 USD) und Volvo (B) (-4,17 Prozent auf 31,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13.817.335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,893 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Comtech Telecommunications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cogent Communications

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cogent Communications

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen