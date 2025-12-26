Anleger in Habachtstellung: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag

Index-Performance

Der NASDAQ Composite zeigt sich aktuell wenig verändert.

Um 17:56 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,00 Prozent auf 23.612,96 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,138 Prozent auf 23.645,91 Punkte an der Kurstafel, nach 23.613,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23.567,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.665,15 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,693 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23.214,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.484,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20.020,36 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 22,47 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 24.019,99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell SMC (+ 7,16 Prozent auf 374,14 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,28 Prozent auf 4,63 USD), Richardson Electronics (+ 2,36 Prozent auf 10,85 USD), PDF Solutions (+ 1,70 Prozent auf 29,23 USD) und US Global Investors (+ 1,66 Prozent auf 2,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-8,00 Prozent auf 14,72 USD), Sangamo Therapeutics (-5,35 Prozent auf 0,42 USD), inTest (-4,93 Prozent auf 7,14 USD), Nissan Motor (-4,60 Prozent auf 2,39 USD) und Volvo (B) (-4,17 Prozent auf 31,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13.817.335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,893 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net