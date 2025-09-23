DAX23.562 -0,2%ESt505.463 -0,2%Top 10 Crypto15,50 +1,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.622 +0,8%Euro1,1770 -0,4%Öl67,80 ±0,0%Gold3.769 +0,1%
Ölpreise steigen leicht - die Gründe

24.09.25 09:55 Uhr
Leichter Ölpreis-Anstieg: Was dahintersteckt | finanzen.net

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig verändert. Nach einem deutlichen Anstieg am Vortag legten die Notierungen nur noch leicht zu.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
67,79 USD 0,00 USD 0,00%
News
Ölpreis (WTI)
63,66 USD 0,02 USD 0,03%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 67,96 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 30 Cent auf 63,71 Dollar.

Am Dienstag waren die Ölpreise noch um jeweils mehr als einen Dollar je Barrel gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat seine Rhetorik gegenüber dem wichtigen Förderland Russland geändert. Trump vollzog damit eine Kehrtwende in seiner bisherigen Politik im Ukraine-Krieg und beklagte die fehlende Verhandlungsbereitschaft des Kreml und die jüngsten Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland.

Marktbeobachter wollen jetzt auch eine Umkehr der US-Haltung zu möglichen schärferen Sanktionen gegen Russland nicht ausschließen. Diese dürften dann auch die Ölwirtschaft des Landes treffen und die russischen Ölexporte einschränken.

/jkr/jsl/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

