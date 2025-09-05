DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.863 +0,8%Euro1,1717 ±-0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
Top News
Ölpreise: OPEC+-Förderländer drehen Ölhahn noch weiter auf Ölpreise: OPEC+-Förderländer drehen Ölhahn noch weiter auf
Volkswagen-Aktie: Vier neue E-Autos von VW - günstige Preise geplant Volkswagen-Aktie: Vier neue E-Autos von VW - günstige Preise geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mehr als benötigt?

Ölpreise: OPEC+-Förderländer drehen Ölhahn noch weiter auf

07.09.25 16:10 Uhr
Ölpreise: OPEC+ erhöht Produktion - Was bedeutet das? | finanzen.net

Staaten des Ölförderverbunds OPEC+ wollen ab Oktober noch mehr Rohöl in den Markt pumpen. Saudi-Arabien, Russland und sechs weitere Länder beschlossen eine Erhöhung ihrer Tagesproduktion.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
65,67 USD -1,21 USD -1,81%
News
Ölpreis (WTI)
61,97 USD -1,36 USD -2,15%
News

Die Tagesproduktion liegt damit bei insgesamt 137.000 Barrel (je 159 Liter).

Bereits in den vergangenen Monaten hatte diese Kerngruppe die Ölhähne schrittweise aufgedreht, um vergangene Produktionsbeschränkungen im Umfang von 2,2 Millionen Barrel pro Tag (bpd) wieder rückgängig zu machen.

Mit der weiteren Erhöhung beginnen die acht Staaten mit der schrittweisen Rückabwicklung einer weiteren früheren Produktionskürzung, durch die 1,65 Millionen bpd aus dem Markt genommen worden waren.

Anstieg verlangsamt

Doch die Gruppe verlangsamt das Tempo etwas: Zuletzt war das Förderziel für September um 547.000 bpd angehoben worden; der nächste monatliche Anstieg beträgt nur noch 137.000 Barrel am Tag.

Die acht Staaten begründeten ihren Schritt mit der "gesunden" Situation im Ölmarkt, "stabilen globalen Wirtschaftsaussichten" und niedrigen Öl-Lagerständen. Zu der Gruppe gehören neben Saudi-Arabien und Russland auch Algerien, der Irak, Kasachstan, der Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Ölpreise waren vor Entscheidung gefallen

Die Ölpreise gaben nach einem enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht nach, der auf eine gedämpfte Nachfrage aus der größten Volkswirtschaft der Welt hindeutet. Auch die erwartete Produktionssteigerung aus den Reihen der OPEC+ hatte auf die Preise gedrückt.

Am Freitag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 65,69 US-Dollar - 1,30 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober sank um 1,33 Dollar auf 62,15 Dollar.

Rohstoff-Analysten hatten im Vorfeld vor einer weiteren Ausweitung der Förderung gewarnt. Bereits jetzt liefere die OPEC+ deutlich mehr Öl, als der Markt benötige, hieß es etwa von den Fachleuten der Commerzbank.

/al/DP/zb

WIEN (dpa-AFX)

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis