Meta-Aktie wenig bewegt: Instagram erreicht drei Milliarden Nutzer täglich
Die Foto- und Video-Plattform Instagram hat die Marke von drei Milliarden Nutzern pro Tag geknackt.
Werte in diesem Artikel
Für Zuwächse hätten zuletzt vor allem Direktnachrichten, als Reels bezeichnete Kurzvideos sowie Empfehlungen gesorgt, sagte der zuständige Manager des Mutterkonzerns Meta Platforms, Adam Mosseri. In den kommenden Monaten solle die App stärker auf diese Funktionen ausgerichtet werden, kündigte er an.
Zudem will Instagram Nutzer den Algorithmus, der für sie Fotos und Videos auswählt, anpassen lassen. Auf einer Seite in den Einstellungen werden sie sehen, wofür sie sich nach Einschätzung von Instagram interessieren - und Themen streichen oder hinzufügen können. Die Änderungen werden zunächst die Auswahl bei den Reels beeinflussen und später auch in anderen Teilen der App.
Bei den Reels konkurriert Instagram mit der Video-App Tiktok, die monatelang um ihre Zukunft in den USA bangen musste. Inzwischen steuert das US-Geschäft von Tiktok auf einen Verkauf zu. Auch die Video-Plattform Youtube baute in den vergangenen Jahren ihr Kurzvideo-Angebot unter dem Namen Shorts aus. Bei der Nutzung von Tiktok wird die Auswahl der Videos noch stärker vom Algorithmus bestimmt. Die Software achtet unter anderem darauf, ob Nutzer sich einen Clip länger ansehen oder zum nächsten Video wechseln.
Die Meta Platforms-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,03 tiefer bei 755,17 US-Dollar.
