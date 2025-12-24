DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.552 ±-0,0%Bitcoin73.908 -0,3%Euro1,1781 -0,1%Öl62,52 +0,1%Gold4.464 -0,5%
Kartellbehörde

Meta-Aktie im Blick: Italien verbietet Meta vorerst KI-Chatbots in WhatsApp

24.12.25 15:45 Uhr
NASDAQ-Aktie Meta im Fokus: Italiens Aufsichtsbehörde Metas blockiert KI-Pläne | finanzen.net

Die italienische Kartellbehörde geht gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta wegen mutmaßlichen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
563,20 EUR 0,30 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wettbewerbsbehörde AGCM verhängte laut einer Mitteilung vorläufige Maßnahmen und forderte Meta Platforms auf, Vertragsbedingungen auszusetzen, die andere KI-Chatbots beim Messenger-Dienst WhatsApp ausschließen.

Wer­bung

Die Untersuchung sei im Juli eingeleitet worden, heißt es in der Mitteilung. Das Unternehmen habe den Dienst Meta AI in die App des Kurznachrichtendienstes WhatsApp integriert, wo er gegenüber den Diensten anderer Wettbewerber eine herausragende Stellung einnehme. Italien stimme sich auch mit der Europäischen Kommission ab, um sicherzustellen, dass das Verhalten von Meta auf wirksame Weise angegangen werde.

Meta: Entscheidung ist unbegründet

Meta wies die Vorwürfe zurück. Die Entscheidung der Kartellbehörde sei unbegründet, sagte ein Sprecher der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Das Aufkommen von Chatbots mit künstlicher Intelligenz habe das System unter Druck gebracht; es sei nicht für diese Art der Nutzung ausgelegt. Meta werde gegen die Forderungen der Wettbewerbsbehörde vorgehen.

Die Papiere von Meta notieren im NASDAQ-Handel zeitweise 0,04 Prozent tiefer bei 664,77 US-Dollar.

/sd/DP/he

ROM (dpa-AFX)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com, mundissima / Shutterstock.com

mehr Analysen