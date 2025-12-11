DAX 24.202 -0,4%ESt50 5.724 -0,5%MSCI World 4.398 -1,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.119 -2,0%Bitcoin 76.412 -3,0%Euro 1,1729 -0,1%Öl 61,01 -0,9%Gold 4.263 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Oracle 871460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Broadcom A2JG9Z BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX rutscht ins Minus -- Dow mit neuem Rekord -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT im Fokus
Top News
Kommt die Anthropic-Aktie? ChatGPT-Konkurrent liebäugelt mit Börsengang - Mega-IPO möglich Kommt die Anthropic-Aktie? ChatGPT-Konkurrent liebäugelt mit Börsengang - Mega-IPO möglich
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
544,90 EUR -11,00 EUR -1,98 %
STU
640,43 USD -12,31 USD -1,89 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,4 Bio. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JWVX

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US30303M1027

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol META

JP Morgan Chase & Co.

Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

17:01 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
544,90 EUR -11,00 EUR -1,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 800,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 646,77		 Abst. Kursziel*:
23,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 640,43		 Abst. Kursziel aktuell:
24,92%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 827,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

17:01 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
30.10.25 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

finanzen.net Lohnende Meta Platforms (ex Facebook)-Anlage? S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr verdient S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) wird am Nachmittag ausgebremst
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt
finanzen.net Telekom-Aktie dennoch freundlich: Warnungen vor Monopol bei Glasfaserausbau werden lauter
finanzen.net Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
finanzen.net NVIDIA & Co.: Diese 10 Aktien empfiehlt Wedbush zum Jahresende 2025
finanzen.net Alphabet-Aktie etwas höher: EU eröffnet Kartelluntersuchung gegen Google wegen KI-Praktiken
finanzen.net NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus
Benzinga Investigating Meta Platforms&#39;s Standing In Interactive Media &amp; Services Industry Compared To Competitors
Benzinga How To Trade SPY, QQQ, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, TSLA Using Technical Analysis
MotleyFool Meta vs. Amazon: Which Underperforming "Magnificent Seven" Stock Will Rebound More in 2026?
Benzinga Musk, Huang, Zuckerberg Top Time&#39;s 2025 Person Of The Year List: Who Are The Architects Of AI?
Benzinga Meta Stock Forms First Death Cross Since May — Is The AI High Finally Wearing Off?
Benzinga Meta Turns To Alibaba&#39;s Qwen To Train Its Next AI Model
Benzinga Analyzing Meta Platforms In Comparison To Competitors In Interactive Media &amp; Services Industry
Benzinga How To Trade SPY, QQQ, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, TSLA Using Technical Analysis
RSS Feed
Meta Platforms (ex Facebook) zu myNews hinzufügen