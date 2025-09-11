DAX23.682 +0,3%ESt505.470 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.151 -0,3%Nas22.431 -0,6%Bitcoin96.610 +1,9%Euro1,1743 -0,6%Öl69,00 +1,8%Gold3.745 -0,5%
Vertrag von CEO verlängert

Siemens-Aktie im Minus: Siemens Mobility mit neuer Finanzchefin

24.09.25 17:07 Uhr
Siemens-Aktie fällt: Neuer CFO bei Mobility | finanzen.net

Siemens Mobility bekommt eine neue Finanzchefin.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
226,40 EUR -0,80 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Siemens AG mitteilte, wird Beatrice Bock neue CFO der Tochtergesellschaft. Sie folgt auf Karl Blaim, der das Unternehmen per Ende November auf eigenen Wunsch verlässt. Der Vertrag von Michael Peter als CEO und Geschäftsführer wurde um vier Jahre verlängert.

Via XETRA zeigt sich die Siemens-Aktie zeitweise 1 Prozent im Minus bei 226,70 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, servickuz / Shutterstock.com

