Vertrag von CEO verlängert

Siemens Mobility bekommt eine neue Finanzchefin.

Wie die Siemens AG mitteilte, wird Beatrice Bock neue CFO der Tochtergesellschaft. Sie folgt auf Karl Blaim, der das Unternehmen per Ende November auf eigenen Wunsch verlässt. Der Vertrag von Michael Peter als CEO und Geschäftsführer wurde um vier Jahre verlängert.

Via XETRA zeigt sich die Siemens-Aktie zeitweise 1 Prozent im Minus bei 226,70 Euro.

