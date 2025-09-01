Siemens-Aktie in Rot: Bernstein senkt auf 'Market-Perform' - Potenzial fehlt
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien von Siemens bei einem unveränderten Kursziel von 230 Euro von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft.
Werte in diesem Artikel
Der ehemalige Konglomeratsabschlag sei inzwischen nicht nur vollständig aufgeholt, die Aktien der Münchner notierten sogar nahezu 20 Prozent über ihrem inneren Wert (SOTP), schrieb Nicholas Green in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Vom Kapitalmarkttag im Dezember erwartet er sich kaum Impulse - auch nicht für die Gewinnerwartungen an 2026.
Am Dienstag geben die Siemens-Aktien im XETRA-Geschäft zeitweise um 2,03 Prozent nach auf 234,35 Euro.
/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 16:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 05:00 / UTC
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
