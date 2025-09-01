DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.386 +1,3%Euro1,1704 ±-0,0%Öl68,48 +0,5%Gold3.489 +0,4%
DAX vor schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, Disney, Biogen, Ford im Fokus
DEUTZ-Aktie: Einstieg ins Rüstungsgeschäft durch Kauf von Drohnen-Antriebsspezialisten
Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen
Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus

02.09.25 07:06 Uhr
EURO STOXX 50-Neuzugänge: Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy, auch Rheinmetall-Aktie im Visier | finanzen.net

Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy steigen in den EURO STOXX 50 auf. Das teilte die Stoxx Ltd am Montag mit.

Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wird das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen müssen den EURO STOXX 50 Nokia, Stellantis sowie Pernod Ricard.

Auch im Stoxx Europe 50 gibt es Änderungen. Wie erwartet, wird der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen. Auch die spanische Bank BBVA wird Mitglied. Dagegen scheiden BASF sowie Mercedes-Benz aus. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam.

/nas

ZUG (dpa-AFX)

