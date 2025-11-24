Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Montagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 1.455,50 EUR nach.
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 1.455,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.431,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.450,50 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 371.798 Stück gehandelt.
Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2.008,00 EUR. Gewinne von 37,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 593,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 59,26 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,10 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.155,56 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.
Am 05.11.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 3,11 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,78 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2,45 Mrd. EUR eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte Rheinmetall die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,86 EUR je Rheinmetall-Aktie.
