Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Mittag herbe Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,1 Prozent auf 1.536,50 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,1 Prozent auf 1.536,50 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.512,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.590,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 231.821 Stück.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2.008,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 30,69 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 593,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 61,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,15 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.155,56 EUR aus.

Rheinmetall gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 3,11 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2,78 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 28,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

RENK-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT fester

Rheinmetall-Aktie mit Verlusten - auch RENK und HENSOLDT tiefer: US-Friedenssignale belasten

Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse