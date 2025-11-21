Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagmittag

DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.281 +0,9%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,21 -1,6%Gold4.094 +0,4%
Am Freitag steht der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE 1,22 Prozent im Plus bei 46.309,08 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,997 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,78 Prozent stärker bei 46.567,51 Punkten in den Handel, nach 45.752,26 Punkten am Vortag.

Bei 46.315,71 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 45.781,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.924,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44.785,50 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43.870,35 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48.431,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 3,54 Prozent auf 339,61 USD), Merck (+ 3,32 Prozent auf 98,12 USD), UnitedHealth (+ 3,07 Prozent auf 321,11 USD), American Express (+ 2,33 Prozent auf 351,80 USD) und Home Depot (+ 2,14 Prozent auf 297,65 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walmart (-1,73 Prozent auf 105,26 USD), Microsoft (-1,25 Prozent auf 472,43 USD), Goldman Sachs (-0,66 Prozent auf 768,57 USD), Boeing (-0,56 Prozent auf 178,37 USD) und Salesforce (-0,52 Prozent auf 224,19 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43.715.264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,925 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

