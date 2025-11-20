Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittag gestärkt

Rheinmetall im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 1.674,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 1.674,50 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.675,50 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.630,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.184 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 2.008,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 16,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 586,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 64,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,16 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2.155,56 EUR an.

Rheinmetall veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 3,11 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,78 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,00 EUR fest.

