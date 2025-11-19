DAX23.172 ±-0,0%Est505.516 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.081 +0,3%
So entwickelt sich Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag in Grün

19.11.25 09:22 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag in Grün

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1.727,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.720,00 EUR -10,00 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 1.727,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.733,00 EUR aus. Bei 1.730,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.752 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 2.008,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,27 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 582,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 196,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.152,22 EUR angegeben.

Am 05.11.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,78 Mrd. EUR – ein Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht

Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Rheinmetall-Aktie

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
