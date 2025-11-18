Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit Aufschlag

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 1.771,00 EUR nach oben.

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 1.771,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.804,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.705,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 220.752 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 2.008,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 580,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,17 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2.147,78 EUR an.

Am 05.11.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,78 Mrd. EUR – ein Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 18.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,23 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

