DAX 23.288 -1,3%ESt50 5.567 -1,3%MSCI World 4.286 -0,5%Top 10 Crypto 12,42 -0,6%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.935 -0,6%Euro 1,1584 -0,1%Öl 64,10 +0,1%Gold 4.042 -0,1%
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Highland, im Fokus
Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Rheinmetall-Aktie
Infineon-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Rheinmetall Aktie

1.774,00 EUR +55,50 EUR +3,23 %
STU
Marktkap. 79,24 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

11:36 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.774,00 EUR 55,50 EUR 3,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Prognosespanne für das operative Ergebnis (Ebita) 2030 liege um etwa 18 Prozent über dem Konsens, schrieb David Perry am Dienstag nach der Meldung vom Kapitalmarkttag der Düsseldorfer. Die Anlagestory von Rheinmetall sei zwar recht einzigartig, aber dieses Signal dürfte auch die Rüstungskonkurrenz mitziehen. Perry verwies dabei auf die deutliche Kurskorrektur seit Ende September./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.775,50 €		 Abst. Kursziel*:
26,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.774,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,83%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.147,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

12.11.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
07.11.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

