Aktienempfehlung

Rheinmetall-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

11.03.26 11:49 Uhr
Neuer Blick auf die Rheinmetall-Aktie: Analyse von Goldman Sachs Group Inc. ist da | finanzen.net

Die detaillierte Analyse des Rheinmetall-Papiers wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Sam Burgess durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.606,00 EUR -43,00 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Sam Burgess am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Auch das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwas unter dem Konsens.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:33 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 1.576,00 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 45,94 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 248.828 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 1,0 Prozent. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:46Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:51Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:46Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
10:06Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
