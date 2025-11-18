Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Nachmittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 1.740,50 EUR zu.
Das Papier von Rheinmetall legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 1.740,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.804,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.705,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 284.875 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 2.008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 13,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2024 bei 580,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 66,66 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 2.147,78 EUR an.
Am 05.11.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,78 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 18.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rheinmetall.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,23 EUR je Rheinmetall-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|10.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
