Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rheinmetall Buy

12:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem Kapitalmarkttag von 2330 auf 2300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter begründete das moderat niedrigere Kursziel mit einer geringeren Bewertung der Branche. Der Rüstungshersteller und Autozulieferer dürfte auf der Veranstaltung Ziele für das Umsatzwachstum in den drei Segmenten bis 2030 ausgeben, schrieb der Experte am Mittwoch. Für den Rüstungsbereich rechnet er 2030 mit 12 bis 15 Milliarden Euro Umsatz und kalkuliert selbst mit 12,2 Milliarden Euro. Im Optimalfall hält er aber auch 16 Milliarden Euro für möglich./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

