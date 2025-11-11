DAX 24.375 +1,2%ESt50 5.794 +1,2%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 14,32 +5,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.848 +2,3%Euro 1,1577 -0,1%Öl 64,50 -1,0%Gold 4.139 +0,3%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733
Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert
Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte
Rheinmetall Aktie

1.736,50 EUR +4,50 EUR +0,26 %
STU
Marktkap. 81,99 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rheinmetall Buy

12:41 Uhr
Rheinmetall Buy
Rheinmetall AG
1.736,50 EUR 4,50 EUR 0,26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem Kapitalmarkttag von 2330 auf 2300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter begründete das moderat niedrigere Kursziel mit einer geringeren Bewertung der Branche. Der Rüstungshersteller und Autozulieferer dürfte auf der Veranstaltung Ziele für das Umsatzwachstum in den drei Segmenten bis 2030 ausgeben, schrieb der Experte am Mittwoch. Für den Rüstungsbereich rechnet er 2030 mit 12 bis 15 Milliarden Euro Umsatz und kalkuliert selbst mit 12,2 Milliarden Euro. Im Optimalfall hält er aber auch 16 Milliarden Euro für möglich./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.745,00 €		 Abst. Kursziel*:
31,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.736,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,45%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.147,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

