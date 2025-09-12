Warburg Research

Rheinmetall Hold

10:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Hold" mit einem Kursziel von 1740 Euro belassen. Mit diesem Schritt steige Rheinmetall in den Marineschiffbau ein und erweitere damit seine derzeit begrenzte Präsenz im maritimen Sektor, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er betrachte den Deal jedoch vorsichtig, da der Marineschiffbau komplex sei und "nicht zur Kern-DNA von Rheinmetall" gehöre. Dies lasse Zweifel aufkommen, ob das Unternehmen der bestmögliche Eigentümer für NVL sei. Die Expansion in neue Branchen berge das Risiko, dass sich der strategische Fokus verwässert und sich das Gesamtrisikoprofil des Konzerns erhöht./rob/tih/edh

