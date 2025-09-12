DAX 23.783 +0,4%ESt50 5.427 +0,7%Top 10 Crypto 16,16 -1,5%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 97.815 -0,6%Euro 1,1740 +0,1%Öl 67,14 +0,4%Gold 3.642 +0,0%
DAX mit festerem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegt
Palantir-Aktie im Blick: Gegenwind für Palantir - Einsatz in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen
Rheinmetall Aktie

1.936,00 EUR +45,00 EUR +2,38 %
STU
Marktkap. 87,01 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Warburg Research

Rheinmetall Hold

10:56 Uhr
Rheinmetall Hold
Rheinmetall AG
1.936,00 EUR 45,00 EUR 2,38%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Hold" mit einem Kursziel von 1740 Euro belassen. Mit diesem Schritt steige Rheinmetall in den Marineschiffbau ein und erweitere damit seine derzeit begrenzte Präsenz im maritimen Sektor, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er betrachte den Deal jedoch vorsichtig, da der Marineschiffbau komplex sei und "nicht zur Kern-DNA von Rheinmetall" gehöre. Dies lasse Zweifel aufkommen, ob das Unternehmen der bestmögliche Eigentümer für NVL sei. Die Expansion in neue Branchen berge das Risiko, dass sich der strategische Fokus verwässert und sich das Gesamtrisikoprofil des Konzerns erhöht./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Hold

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.740,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1.938,50 €		 Abst. Kursziel*:
-10,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1.936,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,12%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.077,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

11:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:56 Rheinmetall Hold Warburg Research
09:06 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

