DAX23.348 -1,0%Est505.580 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,96 -0,1%Gold4.040 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt? Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Vormittag

18.11.25 09:22 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Vormittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 1.719,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.777,00 EUR 53,00 EUR 3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 1.719,50 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.703,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.705,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.017 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 16,78 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 580,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,17 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.147,78 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,78 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,23 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Bundesregierung hebt Exportverbot nach Israel auf: Wie Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und Co. reagieren

Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.11.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.11.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen