Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Vormittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 1.719,50 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 1.719,50 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.703,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.705,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.017 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 16,78 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 580,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,17 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.147,78 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,78 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,23 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

