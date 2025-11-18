DAX23.333 -1,1%Est505.577 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,90 -0,2%Gold4.040 -0,1%
Kapitalmarkttag

Rheinmetall-Aktie hebt ab: Rüstungsriese will operative Marge deutlich steigern - HENSOLDT und RENK profitieren

18.11.25 10:25 Uhr
Rheinmetall zündet den Margen-Turbo - Aktie schießt hoch! Konkurrenten RENK und HENSOLDT mit Rückenwind | finanzen.net

Rheinmetall will in den kommenden Jahren das operative Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz steigern.

Der DAX-Konzern Rheinmetall verspricht den Investoren während des Kapitalmarkttages eine operative Rendite von mehr als 20 Prozent im Jahr 2030. Der Umsatz soll in fünf Jahren bei rund 50 Milliarden Euro liegen. Vergangenes erzielte der Rüstungskonzern einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro, die Marge lag bei 15,2 Prozent.

In der Prognose für 2030 seien mögliche Übernahmen enthalten, so der Düsseldorfer Konzern. Mögliche Aufträge in den USA seien allerdings nicht berücksichtigt.

Konzernchef Armin Papperger sprach auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens von einem "dramatischen Ausgabenanstieg" im Verteidigungsbereich in Deutschland und in Europa. Treiber der kommenden Jahre sei auch die eigene Expansion in weitere Rüstungsbereiche, so der Finanzvorstand.

Mit dem Vordringen etwa in die Marineschifffahrt durch seine jüngste Übernahme der Militärsparte NVL des Schiffbauers Lürssen oder in die Raketentechnik durch Kooperationen etwa mit Lockheed Martin wandele sich Rheinmetall zu einem Systemhaus in der Rüstungsindustrie, warb der Manager.

Auf dem letztjährigen Kapitalmarkttag hatte Papperger noch als Umsatzziel rund 20 Milliarden Euro bis 2027 ausgegeben, bis dahin wollte er die Marge auf rund 18 Prozent nach oben treiben.

Die Rheinmetall-Aktie legt auf XETRA deutlich zu und verzeichnet zeitweise ein Plus von 3,19 Prozent auf 1.778,00 Euro. Daneben geht es für Aktie von RENK um 0,57 Prozent auf 63,74 Euro aufwärts, HENSOLDT-Titel gewinnen 0,84 Prozent auf 83,65 Euro.

DOW JONES / (dpa-AFX)

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

