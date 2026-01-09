DAX25.110 -0,1%Est505.943 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -0,4%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.591 -0,6%Euro1,1643 -0,1%Öl62,56 -0,2%Gold4.467 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Siemens 723610 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TKMS führt Übernahmeverhandlungen mit GYNK -- BioNTech, Rheinmetall & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke
BMW-Aktie erhält von Barclays Capital niedrigere Einstufung: Nun Underweight BMW-Aktie erhält von Barclays Capital niedrigere Einstufung: Nun Underweight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert und klar über 25.000 Punkte

09.01.26 09:22 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert und klar über 25.000 Punkte | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.110,4 PKT -17,1 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor US-Arbeitsmarktdaten hat sich der DAX am Freitag zunächst wenig bewegt. Er blieb klar über der 25.000-Punkte-Marke und notierte wenige Minuten nach dem Xetra-Start kaum verändert bei 25.135 Punkten. Der deutsche Leitindex steuert damit in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein deutliches Plus zu. Das am Vortag weiter nach oben geschraubte Rekordhoch steht bei gut 25.217 Punkten.

Wer­bung

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte legte auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2022 am Freitagmorgen um 0,13 Prozent auf 32.126 Punkte zu. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gewann ein halbes Prozent.

In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes legte die Produktion im November dank starker Zuwächse in der Autoindustrie überraschend weiter zu. Am Vortag hatten bereits die Auftragseingänge in der Industrie positiv überrascht. Die Investoren schienen mit ihrer Annahme des Durchschreitens der wirtschaftlichen Talsohle in Deutschland in Teilen Recht zu bekommen, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.

Insgesamt ist die Stimmung an den Aktienmärkten weiter gut, obwohl sich die geopolitische Lage zu Beginn des neuen Jahres weiter verschärft hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump macht wieder mehr Schlagzeilen, während sich im Iran Proteste zuspitzen. Im Fokus steht vor dem Wochenende aber vor allem der Arbeitsmarktbericht aus den USA, dem eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed zukommt./ajx/jha/

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:46Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke
09:45Marktüberblick: Puma-Aktie springt
09:45Marktüberblick: Puma-Aktie springt
09:37ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt klar über 25.000 Punkte
09:32DAX – Aufwärtsdynamik lässt nach
09:28Schwacher Handel: DAX verbucht zum Start Abschläge
09:25Börse: Dax kaum verändert, US-Arbeitsmarktbericht im Fokus, Teamviewer-Aktie im Plus
09:22Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert und klar über 25.000 Punkte
mehr