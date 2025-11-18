DAX23.346 -1,0%Est505.580 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
RESEARCH/Chinesische Aktien haben 2026 noch Luft nach oben

18.11.25 10:53 Uhr

Chinesische Aktien, sowohl auf dem Festland als auch in Hongkong, haben nach Einschätzung der Analysten von DBS 2026 noch Raum für Kursgewinne. Auch wenn die Aktien in Hongkong in diesem Jahr ihre stärkste Wertentwicklung seit 2017 verzeichnen dürften, sollten eine reichliche Liquidität und relativ attraktive Bewertungen weiterhin eine leichte Ausweitung der Bewertungskennziffern unterstützen, insbesondere im ersten Halbjahr. Die Analysten erhöhen ihr Zwölf-Monats-Ziel für den Hang-Seng-Index von 28.000 auf 30.000 Punkte.

Als Hauptrisiken sehen sie "eine unerwartet knappe Liquidität, Störungen der globalen KI-Narrative und neue Spannungen zwischen den USA und China". Genau im Blick habe man auch die bevorstehende Sitzung des Politbüros und die Zentrale Wirtschaftskonferenz im Hinblick auf mögliche politische Überraschungen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 04:54 ET (09:54 GMT)