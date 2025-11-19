ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Roche-Ziel auf 325 Franken - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 265 auf 325 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe mit guten und früher als erwartet vorgelegten Studiendaten für Giredestrant zur Behandlung von Brustkrebs in einem frühen Stadium zum zweiten Mal in zwei Wochen mit Pipeline-Nachrichten positiv überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er erinnerte daran, dass er die Aktie vergangene Woche nach erfreulichen Daten zu Fenebrutinib hochgestuft hatte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Roche Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
