DAX23.242 +0,3%Est505.541 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1582 ±0,0%Öl64,07 -1,2%Gold4.112 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Roche-Ziel auf 325 Franken - 'Hold'

19.11.25 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
311,00 CHF 4,30 CHF 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 265 auf 325 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe mit guten und früher als erwartet vorgelegten Studiendaten für Giredestrant zur Behandlung von Brustkrebs in einem frühen Stadium zum zweiten Mal in zwei Wochen mit Pipeline-Nachrichten positiv überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er erinnerte daran, dass er die Aktie vergangene Woche nach erfreulichen Daten zu Fenebrutinib hochgestuft hatte./gl/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
11:56Roche HoldDeutsche Bank AG
11:56Roche BuyUBS AG
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:56Roche BuyUBS AG
10.11.2025Roche BuyUBS AG
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:56Roche HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen