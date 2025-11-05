DAX 23.995 -0,2%ESt50 5.650 -0,3%MSCI World 4.363 +0,1%Top 10 Crypto 13,98 -2,6%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.523 -1,0%Euro 1,1512 +0,2%Öl 63,45 -0,2%Gold 4.012 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 EVOTEC 566480 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn
DroneShield-Aktie wieder auf Talfahrt: Monatsverlust deutlich ausgebaut DroneShield-Aktie wieder auf Talfahrt: Monatsverlust deutlich ausgebaut
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
283,00 EUR -2,20 EUR -0,77 %
FSE
263,80 CHF -1,30 CHF -0,49 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 225,86 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Jefferies & Company Inc.

Roche Underperform

08:01 Uhr
Roche Underperform
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
283,00 EUR -2,20 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Management sei vorsichtig optimistisch, dass mit der US-Regierung eine "vernünftige bis gute" Einigung über Medikamentenpreise und Zölle erzielt werde, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef der Schweizer. Neue Details habe es allerdings nicht gegegeben. Operativ gehe es Roche derweil um eine höhere Dichte in der Forschungspipeline mit höherwertigen Wirkstoffkandidaten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Underperform

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
265,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
-13,24%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
263,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,81%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

08:01 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Roche Outperform Bernstein Research
27.10.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Expertenmeinungen Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net SIX-Handel: SMI am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net SLI aktuell: SLI-Anleger greifen nachmittags zu
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI aktuell
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen
Roche Holding AG Positive phase III data for Roche’s Gazyva/Gazyvaro show significant reduction in disease activity for systemic lupus erythematosus
Roche Holding AG Roche purchases shares in tender offer for 89bio, Inc
Roche Holding AG Roche receives CE mark for novel automated high-throughput Elecsys Dengue Ag test to diagnose dengue
Roche Holding AG Positive phase III results for Roche’s Gazyva/Gazyvaro in children and young adults with idiopathic nephrotic syndrome
Roche Holding AG Changes to the Roche Enlarged Corporate Executive Committee
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche continues strong sales growth momentum of 7% (CER) in the first nine months of 2025; full-year earnings outlook raised
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for the treatment of lupus nephritis
Roche Holding AG Roche’s phase III evERA data showed giredestrant significantly improved progression-free survival in people with ER-positive advanced breast cancer
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen