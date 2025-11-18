Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Vormittag kräftig

Kursverlauf

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 303,10 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 303,10 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 304,90 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 296,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 348.309 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 3,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 30,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,89 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 272,00 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,74 CHF je Aktie belaufen.

