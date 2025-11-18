DAX23.346 -1,0%Est505.580 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
Roche erzielt mit Brustkrebsmittel Giredestrant Forschungserfolg

18.11.25 10:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
305,60 CHF 18,40 CHF 6,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat einen weiteren Forschungserfolg mit seinem Brustkrebsmedikament Giredestrant erreicht. In einer zulassungsrelevanten Studie konnte der Hersteller zeigen, dass das Mittel das Risiko für ein Wiederauftreten des Tumors deutlich stärker senkt als die bisher übliche Hormontherapie. An der Schweizer Börse sprang die Aktie auf die Nachrichten im frühen Handel deutlich an, zuletzt lag das Plus bei fast sechs Prozent.

Wer­bung

Das Medikament wurde bei Patientinnen getestet, die früh erkannten Brustkrebs haben und deren Tumor hormonabhängig (ER-positiv) und HER2-negativ ist - also die häufigste Form dieser Krankheit. Laut Roche macht ER-positiver Brustkrebs etwa 70 Prozent aller Brustkrebsfälle aus. Derzeit kommt es den Angaben zufolge bei bis zu einem Drittel der Betroffenen zu einem Rückfall.

Die aktuelle Testreihe lidERA ist bereits die zweite positiv ausgefallene zulassungsrelevante Studie für Giredestrant. Die vollständigen Daten sollen auf einer bevorstehenden medizinischen Tagung vorgestellt und anschließend den Gesundheitsbehörden weltweit zur Verfügung gestellt werden./AWP/tav/mis

