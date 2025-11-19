DAX23.263 +0,4%Est505.544 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,70 -1,7%Gold4.113 +1,1%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittwochmittag fester

19.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Roche zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 310,30 CHF nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
311,20 CHF 4,50 CHF 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 310,30 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 311,60 CHF. Mit einem Wert von 310,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 347.963 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,89 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 280,57 CHF je Roche-Aktie an.

Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,74 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
11:56Roche HoldDeutsche Bank AG
11:56Roche BuyUBS AG
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:56Roche BuyUBS AG
10.11.2025Roche BuyUBS AG
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:56Roche HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

