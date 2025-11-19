DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.551 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Kurs der Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Mittwochnachmittag ins Plus

19.11.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 310,40 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
310,20 CHF 3,50 CHF 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 310,40 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 311,80 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 310,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 536.751 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,10 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 25,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,89 CHF ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 280,57 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

