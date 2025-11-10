DAX 24.348 +1,1%ESt50 5.789 +1,1%MSCI World 4.420 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.499 +0,1%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,74 -2,2%Gold 4.133 +0,2%
Roche Aktie

312,15 EUR +0,75 EUR +0,24 %
FSE
289,10 CHF +0,40 CHF +0,14 %
SWX
Marktkap. 239,71 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Roche Hold

12:21 Uhr
Roche Hold
Roche AG (Genussschein)
312,15 EUR 0,75 EUR 0,24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzvorstand mit einem Kursziel von 265 Franken auf "Hold" belassen. Es habe zwar einige Diskussionen über die Margenentwicklungen gegeben, aber wenig, was den Eindruck erschüttert hätte, dass der Pharmakonzern die Profitabilität von Jahr zu Jahr steigern dürfte, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
265,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
288,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
289,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,34%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

12:21 Roche Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 Roche Buy UBS AG
10.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net SMI aktuell: Pluszeichen im SMI
finanzen.net SIX-Handel: mittags Pluszeichen im SLI
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Mittag stabil
finanzen.net SMI aktuell: Anleger lassen SMI zum Start des Mittwochshandels steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Vormittag freundlich
MotleyFool Why Roche Holding Stock Popped Today
Roche Holding AG Positive phase III data for Roche’s Gazyva/Gazyvaro show significant reduction in disease activity for systemic lupus erythematosus
Roche Holding AG Roche purchases shares in tender offer for 89bio, Inc
Roche Holding AG Roche receives CE mark for novel automated high-throughput Elecsys Dengue Ag test to diagnose dengue
Roche Holding AG Positive phase III results for Roche’s Gazyva/Gazyvaro in children and young adults with idiopathic nephrotic syndrome
Roche Holding AG Changes to the Roche Enlarged Corporate Executive Committee
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche continues strong sales growth momentum of 7% (CER) in the first nine months of 2025; full-year earnings outlook raised
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for the treatment of lupus nephritis
