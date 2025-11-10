Deutsche Bank AG

Roche Hold

12:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzvorstand mit einem Kursziel von 265 Franken auf "Hold" belassen. Es habe zwar einige Diskussionen über die Margenentwicklungen gegeben, aber wenig, was den Eindruck erschüttert hätte, dass der Pharmakonzern die Profitabilität von Jahr zu Jahr steigern dürfte, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images