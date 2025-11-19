Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Roche im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 309,90 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 309,90 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 310,60 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 310,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.137 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,89 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 272,00 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 19,74 CHF je Roche-Aktie.

