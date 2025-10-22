Roche Aktie
Marktkap. 241,81 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Pharmaherstellers. Der von den Schweizern angehobene Ausblick entspreche zudem bereits den Markterwartungen./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Hold
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
270,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
273,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
-1,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
273,30 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,21%
|
Analyst Name:
Benjamin Jackson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
276,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|09:31
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Roche Buy
|UBS AG
|09:31
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Roche Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.