Roche Aktie

296,50 EUR -6,50 EUR -2,15 %
FSE
273,30 CHF -7,20 CHF -2,57 %
SWX
Marktkap. 241,81 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Jefferies & Company Inc.

Roche Hold

09:31 Uhr
Roche Hold
Roche AG (Genussschein)
296,50 EUR -6,50 EUR -2,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Pharmaherstellers. Der von den Schweizern angehobene Ausblick entspreche zudem bereits den Markterwartungen./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
270,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
273,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
273,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,21%
Analyst Name:
Benjamin Jackson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

09:31 Roche Hold Jefferies & Company Inc.
21.10.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
20.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Roche Kaufen DZ BANK
13.10.25 Roche Buy UBS AG
