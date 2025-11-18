Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag mit Kursfeuerwerk
Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 7,3 Prozent auf 308,30 CHF.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 7,3 Prozent auf 308,30 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 310,70 CHF. Mit einem Wert von 296,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.659.518 Roche-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 272,00 CHF angegeben.
Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,74 CHF fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 3 Jahren angefallen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen