Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 7,3 Prozent auf 308,30 CHF.

Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 7,3 Prozent auf 308,30 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 310,70 CHF. Mit einem Wert von 296,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.659.518 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 272,00 CHF angegeben.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,74 CHF fest.

