GNW-News: Quantexa gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Quantexa Unify für Microsoft Fabric bekannt
^LONDON, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, der globale Pionier im
Bereich Decision Intelligence (DI), gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von
Quantexa Unify für Microsoft Fabric bekannt. Dies stellt einen bedeutenden
Meilenstein dar, um Unternehmen beim Aufbau vernetzter, hochwertiger
Datenbestände zu unterstützen und so das volle Potenzial von Analysen und KI
auszuschöpfen. Quantexa Unify für Microsoft Fabric ist ab sofort im Microsoft
Marketplace (https://marketplace.microsoft.com/en-
us/product/saas/quantexa.quantexa_unify_for_msft_fabric) erhältlich.
Seit Jahrzehnten streben Unternehmen danach, eine vollständige 360-Grad-Sicht
auf ihr Unternehmen zu schaffen, ein einheitliches, kontextbezogenes Verständnis
ihrer Daten über Abteilungen, Systeme und externe Quellen hinweg.
Datenfragmentierung, inkonsistente Qualität, komplexe
Stammdatenmanagementprozesse (MDM) und steigende Datenschutzanforderungen
erschweren den Aufbau und die Pflege einer vertrauenswürdigen Grundlage für
Analysen und KI.
Quantexa Unify begegnet diesen Herausforderungen direkt mit fortschrittlichen
Funktionen zur Entitätsauflösung, die die Bereinigung, den Abgleich und die
Konsolidierung komplexer Daten über Silos hinweg automatisieren. Durch die
Zusammenführung verstreuter Informationen zu einer einzigen, zuverlässigen
Übersicht über Personen, Organisationen, Standorte und Konten ermöglicht
Quantexa Unify ganzheitliche Analysen, sichere Entscheidungsfindung und
schnellere Erkenntnisse für Kunden von Microsoft Fabric.
?Die allgemeine Verfügbarkeit von Quantexa Unify auf Microsoft Fabric stellt
einen bedeutenden Fortschritt dar, um Kunden dabei zu unterstützen, den Wert
ihrer Daten zu maximieren", erklärte Dan Higgins, Chief Product Officer bei
Quantexa.?Da Quantexa Unify nun für alle Microsoft Fabric-Nutzer verfügbar ist,
können Unternehmen vertrauenswürdige, kontextbezogene Daten für Analysen und KI
unternehmensweit operationalisieren und so Innovationen und
Entscheidungsprozesse mit Zuversicht beschleunigen.
?Quantexa Unify ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie unsere
Ökosystempartner den Wert von Microsoft Fabric steigern", erklärt Dipti Borkar,
VP & GM Microsoft OneLake und Fabric ISV Ecosystem.?Durch die Bereitstellung
fortschrittlicher Abgleichfunktionen für Daten in Microsoft OneLake unterstützt
Quantexa Kunden dabei, vertrauenswürdige Grundlagen zu schaffen, die das
Vertrauen in KI stärken und intelligentere, schnellere Geschäftsentscheidungen
ermöglichen."
Quantexa Unify wurde für Microsoft Fabric entwickelt und lässt sich nahtlos in
Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot und Microsoft Foundry
integrieren, um zuverlässige, kontextbezogene Daten bereitzustellen, wo immer
sie benötigt werden. Dank der konfigurationsfreien Einrichtung, der
Skalierbarkeit und der integrierten Power BI-Dashboards können sowohl technische
als auch geschäftliche Nutzer die Datenqualität in ihrer eigenen Fabric-Umgebung
auf einfache Weise sicher überwachen, verbessern und steuern.
Um mehr über Quantexa Unify für Microsoft Fabric zu erfahren, besuchen Sie bitte
https://www.quantexa.com/unify/ oder beginnen Sie noch heute im Fabric Workload
Hub innerhalb der Microsoft Fabric-Konsole.
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um
Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu
treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen
Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte Daten in
vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von
einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere
Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren
und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen
durch modernes ein Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC,
Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.
Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung
mit einer um über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren
Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in
Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum
von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im
Jahr 2016 gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere
zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt
arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=uJwC6ixE4_W6PqvPxe2iesF6kauNayBpBP2Z
bydaCds_72sGpYqQmnpXa94m0_hkIZEs_C19mxeCPfzFp0UAbGP_abxrUTYyuH-eNc5z7UU=) oder
folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Tj5z8SdfFZ7VBQr6z8kZINgXHi8TtKDvBFVl
alwVB9lKJtKdmenQLfVjPOPZG1Qa7sPZ0W8Wit2pz2w5N6cqPKKTukAje6Key414OouiXHs=).
Medienanfragen
C: Michael Lane, VP of External Relations
T: +1 917 450 7387
E: michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)
SourceCode Communications
E: quantexa@sourcecodecomms.com (mailto:quantexa@sourcecodecomms.com)
Â°