Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zieht am Mittag deutlich an

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 5,9 Prozent auf 304,20 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,9 Prozent auf 304,20 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 307,40 CHF zu. Mit einem Wert von 296,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 1.013.123 Aktien.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 3,06 Prozent niedriger. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 272,00 CHF angegeben.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,74 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 3 Jahren angefallen