Roche erzielt Studienerfolg mit Brustkrebs-Pille

18.11.25 12:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
304,60 CHF 17,40 CHF 6,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Maitane Sardon

DOW JONES--

Roche erzielt Studienerfolg mit Brustkrebs-Pille

Wer­bung

Roche hat mit einer experimentellen Brustkrebs-Pille Fortschritte gemacht. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament in einer Studie im späten Stadium positive Ergebnisse gezeigt.

Die Studienergebnisse für das Medikament Giredestrant öffneten die Tür, um eine Behandlungsoption in einem frühen Stadium der Krankheit hinzuzufügen, in dem die meisten Patientinnen diagnostiziert würden

Giredestrant zeigte laut Roche in einer Studie mit mehr als 4.100 Patientinnen einen statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Nutzen im Vergleich zur standardmäßigen endokrinen Therapie. Die Pille ist ein oraler selektiver Östrogenrezeptor, der zur Bekämpfung von Tumoren entwickelt wurde, die durch das Hormon Östrogen begünstigt werden. Diese machen schätzungsweise bis zu 70 Prozent aller Brustkrebsfälle aus.

Wer­bung

Die Daten zum Gesamtüberleben seien noch nicht ausgereift, zeigten aber einen positiven Trend, wobei keine unerwarteten Beobachtungen zur Sicherheit gemacht worden seien, teilte Roche mit.

Dies war laut der Mitteilung die zweite großangelegte klinische Studie für Giredestrant, die ein positives Ergebnis erzielte. Fünf Studien im Spätstadium für das Medikament liefen derzeit, die mehrere Behandlungsumgebungen und Therapielinien abdeckten.

Roche kündigte an, die Ergebnisse mit den Gesundheitsbehörden zu teilen, mit dem Ziel, eine neue potenzielle Behandlungsoption auf die Märkte weltweit zu bringen.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 06:12 ET (11:12 GMT)

