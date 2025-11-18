Roche erzielt Studienerfolg mit Brustkrebs-Pille
Werte in diesem Artikel
Von Maitane Sardon
DOW JONES--
Roche erzielt Studienerfolg mit Brustkrebs-Pille
Roche hat mit einer experimentellen Brustkrebs-Pille Fortschritte gemacht. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament in einer Studie im späten Stadium positive Ergebnisse gezeigt.
Die Studienergebnisse für das Medikament Giredestrant öffneten die Tür, um eine Behandlungsoption in einem frühen Stadium der Krankheit hinzuzufügen, in dem die meisten Patientinnen diagnostiziert würden
Giredestrant zeigte laut Roche in einer Studie mit mehr als 4.100 Patientinnen einen statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Nutzen im Vergleich zur standardmäßigen endokrinen Therapie. Die Pille ist ein oraler selektiver Östrogenrezeptor, der zur Bekämpfung von Tumoren entwickelt wurde, die durch das Hormon Östrogen begünstigt werden. Diese machen schätzungsweise bis zu 70 Prozent aller Brustkrebsfälle aus.
Die Daten zum Gesamtüberleben seien noch nicht ausgereift, zeigten aber einen positiven Trend, wobei keine unerwarteten Beobachtungen zur Sicherheit gemacht worden seien, teilte Roche mit.
Dies war laut der Mitteilung die zweite großangelegte klinische Studie für Giredestrant, die ein positives Ergebnis erzielte. Fünf Studien im Spätstadium für das Medikament liefen derzeit, die mehrere Behandlungsumgebungen und Therapielinien abdeckten.
Roche kündigte an, die Ergebnisse mit den Gesundheitsbehörden zu teilen, mit dem Ziel, eine neue potenzielle Behandlungsoption auf die Märkte weltweit zu bringen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2025 06:12 ET (11:12 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen